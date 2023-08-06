«Филадельфия» может уволить Дэрила Мори, если не выйдет в финал конференции в следующем сезоне

По словам журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, Дэрил Мори может быть уволен с поста генерального менеджера «Филадельфии», если команда не выйдет в финал конференции в предстоящем сезоне.

«Риторика, которая звучит сейчас, заключается в том, что если они не добьются успеха в этом сезоне, у них будет много свободного места в платежке в следующем году. У них есть еще один год, чтобы посмотреть, способны ли они добиться успеха.

Проблема Дэрила Мори в том, что раньше был Док Риверс, которого можно было обвинить в неудачах команды. Можно было винить «Процесс», можно было винить других людей. Сейчас все внимание приковано к Мори.

Он пришел в «Сиксерс», чтобы привести . Он один из самых узнаваемых руководителей в профессиональном спорте. Если они не пройдут второй раунд плей-офф, он возьмет на себя всю вину и основной удар. Он может быть уволен», – сказал Помпи.

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