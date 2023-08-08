Богдан Богданович: «Сборная Сербии играет в быстрый и зрелищный баскетбол»

Капитан сборной Сербии Богдан Богданович уверен, что команда способна добиться успеха на предстоящем чемпионате мира, несмотря на отсутствие в составе Николы Йокича, Василие Мицича и Николы Калинича.

«Немного забыл, каково это – играть на европейских площадках, приходится снова привыкать.

Учитывая, что у нас относительно молодая команда, неплохо провели первые товарищеские матчи. Подготовка прошла гладко, без существенных травм, что имеет первостепенное значение.

Готовы бороться и продолжаем подготовку к чемпионату мира. Мы играем в быстрый и зрелищный баскетбол. Могу утверждать это заранее, и надеюсь на лучшее, как всегда», – сказал Богданович.

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