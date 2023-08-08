Богдан Богданович: «Сборная Сербии играет в быстрый и зрелищный баскетбол»

Теги сборная Сербии Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Капитан сборной Сербии Богдан Богданович уверен, что команда способна добиться успеха на предстоящем чемпионате мира, несмотря на отсутствие в составе Николы Йокича, Василие Мицича и Николы Калинича.

«Немного забыл, каково это – играть на европейских площадках, приходится снова привыкать.

Учитывая, что у нас относительно молодая команда, неплохо провели первые товарищеские матчи. Подготовка прошла гладко, без существенных травм, что имеет первостепенное значение.

Готовы бороться и продолжаем подготовку к чемпионату мира. Мы играем в быстрый и зрелищный баскетбол. Могу утверждать это заранее, и надеюсь на лучшее, как всегда», – сказал Богданович.

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны

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