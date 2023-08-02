Владимир Гомельский: «Тройка призеров на ЧМ будет выглядеть следующим образом: США, Франция и Испания»

Теги сборная Испании сборная Франции сборная США сборная Сербии сборная Словении НБА Владимир Гомельский Никола Йокич Лука Дончич чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал тройку призеров предстоящего чемпионата мира.

«Тройка призеров на ЧМ будет выглядеть следующим образом: США, Франция и Испания. После отказа Йокича Сербия «отвалилась».

Следить буду за Словенией с Дончичем», – написал Гомельский в своей конференции.

19-й чемпионат мира пройдет на Филиппинах, а также в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября.

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11 комментариев

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Sasha Swoosh
А Канада это так, шутка какая-то.
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Кирилл
Ответ Sasha Swoosh
А когда за последние 20 лет у них был подобный ростер?
2021 год, предолимпийский турнир.
Проиграли сборной Чехии в полуфинале отбора.

Конечно, не было Джамала и Шая.
Но был Уиггинс, Дорт, Никель Александр-Уокер, Пауэлл, Кори Джозеф, Барретт, Трей Лайлз во главе с Ником Нерсом - достаточно хороший состав и гораздо именитее, чем состав Чехии.
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Metrostadt11315
гомельский какой то токсичный стал,раньше подобрее был
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Джинобля
Ответ Сергей Орлов
Про Канаду мэтр даже не вспомнил)
Тут скорее Австралия оказалась недооцененной. Команда уже брала медали на последнем турнире. И давно уже в топ-4 на разных турнирах.
А вот Канада повторюсь пока просто мифология, это ухудшенная сборная США без опыта игры по международным правилам
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Sasha Swoosh
Ответ Джинобля
Пока да, они хоть что-то реально показали за последние 20 лет?
А когда за последние 20 лет у них был подобный ростер?
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Sasha Swoosh
Ответ Кирилл
2021 год, предолимпийский турнир. Проиграли сборной Чехии в полуфинале отбора. Конечно, не было Джамала и Шая. Но был Уиггинс, Дорт, Никель Александр-Уокер, Пауэлл, Кори Джозеф, Барретт, Трей Лайлз во главе с Ником Нерсом - достаточно хороший состав и гораздо именитее, чем состав Чехии.
Я не говорю, что они непременно попадут в медали, но они достойны упоминания среди претендентов. Мюрей и Шай это супер результативная задняя линия, они вдвоем способны привнести очень много.
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Сергей Орлов
Про Канаду мэтр даже не вспомнил)
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B@SS
США, Канада, Франция )
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Джинобля
Ответ Sasha Swoosh
А когда за последние 20 лет у них был подобный ростер?
У них пока даже ростера нет. Вот Мюррей уже сливается. И еще любому ростеру нужно сыграться, не?
У них есть опыт совместной игры на фиба площадках?
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xamer 9
Ответ Sasha Swoosh
Я не говорю, что они непременно попадут в медали, но они достойны упоминания среди претендентов. Мюрей и Шай это супер результативная задняя линия, они вдвоем способны привнести очень много.
Джамала не будет скорее всего. Звездный час для Шая
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