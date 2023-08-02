Владимир Гомельский: «Тройка призеров на ЧМ будет выглядеть следующим образом: США, Франция и Испания»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал тройку призеров предстоящего чемпионата мира.
«Тройка призеров на ЧМ будет выглядеть следующим образом: США, Франция и Испания. После отказа Йокича Сербия «отвалилась».
Следить буду за Словенией с Дончичем», – написал Гомельский в своей конференции.
19-й чемпионат мира пройдет на Филиппинах, а также в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября.
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Проиграли сборной Чехии в полуфинале отбора.
Конечно, не было Джамала и Шая.
Но был Уиггинс, Дорт, Никель Александр-Уокер, Пауэлл, Кори Джозеф, Барретт, Трей Лайлз во главе с Ником Нерсом - достаточно хороший состав и гораздо именитее, чем состав Чехии.
А вот Канада повторюсь пока просто мифология, это ухудшенная сборная США без опыта игры по международным правилам
У них есть опыт совместной игры на фиба площадках?