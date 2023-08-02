Владимир Гомельский: «Тройка призеров на ЧМ будет выглядеть следующим образом: США, Франция и Испания»

Известный комментатор и эксперт назвал тройку призеров предстоящего чемпионата мира.

«Тройка призеров на ЧМ будет выглядеть следующим образом: США, Франция и Испания. После отказа Йокича Сербия «отвалилась».

Следить буду за Словенией с », – написал Гомельский в своей конференции.

19-й чемпионат мира пройдет на Филиппинах, а также в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября.

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