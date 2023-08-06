Стали известны все участники квалификации Евробаскета-2025

ФИБА объявила 32 команды-участницы квалификационного турнира чемпиона Европы 2025 года.

Участники квалификации Евробаскет-2025:

Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Великобритания, Греция, Венгрия, Исландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина.

32 страны-участницы будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Жеребьевка состоится 8 августа в Мюнхене.

Квалификация Евробаскета-2025 пройдет в три окна: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года.

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