Стали известны все участники квалификации Евробаскета-2025

Теги сборная Испании сборная Греции сборная Италии сборная Литвы сборная Франции сборная Германии сборная Турции сборная Сербии сборная Словении сборная Хорватии сборная Боснии и Герцеговины сборная Латвии сборная Болгарии сборная Черногории сборная Израиля сборная Грузии сборная Чехии сборная Северной Македонии сборная Швеции сборная Финляндии сборная Португалии сборная Бельгии сборная Эстонии сборная Украины сборная Дании сборная Великобритании сборная Венгрии сборная Словакии сборная Польши сборная Нидерландов сборная Исландии сборная Кипра Евробаскет-2025 Баскетбол

ФИБА объявила 32 команды-участницы квалификационного турнира чемпиона Европы 2025 года.

Участники квалификации Евробаскет-2025:

Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Великобритания, Греция, Венгрия, Исландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина.

32 страны-участницы будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Жеребьевка состоится 8 августа в Мюнхене.

Квалификация Евробаскета-2025 пройдет в три окна: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года.

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий