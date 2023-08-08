Определены составы групп квалификационного турнира Евробаскета-2025

В Мюнхене состоялась жеребьевка, по итогам которой определились составы групп квалификационного турнира Евробаскета-2025.

32 сборные разделены на восемь групп по четыре команды. Организаторы финального турнира Кипр, Финляндия, Латвия и Польша разведены по разным квартетам.

Квалификация Евробаскета-2025:

Группа A: Словения, Украина, Израиль, Португалия

Группа B: Италия, Турция, Венгрия, Исландия

Группа C: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия

Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция

Группа E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр

Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания

Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания

Группа H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония

Три лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный раунд. Исключение составляют группы с участием Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. В квартетах с участием принимающих турнир стран помимо них квалификацию пройдут по две сборные.

Отборочные матчи Евробаскета-2025 будут проводиться в три окна: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года – по две игры с участием каждой команды в каждом окне.

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