Определены составы групп квалификационного турнира Евробаскета-2025

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В Мюнхене состоялась жеребьевка, по итогам которой определились составы групп квалификационного турнира Евробаскета-2025.

32 сборные разделены на восемь групп по четыре команды. Организаторы финального турнира Кипр, Финляндия, Латвия и Польша разведены по разным квартетам.

Квалификация Евробаскета-2025:

Группа A: Словения, Украина, Израиль, Португалия
Группа B: Италия, Турция, Венгрия, Исландия
Группа C: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия
Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция
Группа E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр
Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания
Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания
Группа H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония

Три лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный раунд. Исключение составляют группы с участием Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. В квартетах с участием принимающих турнир стран помимо них квалификацию пройдут по две сборные.

Отборочные матчи Евробаскета-2025 будут проводиться в три окна: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года – по две игры с участием каждой команды в каждом окне.

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