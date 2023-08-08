Товарищеские матчи. 34+13+14 от Дончича помогли Словении обыграть Черногорию, Сербия победила Грецию и другие результаты

Сборная Словении обыграла команду Черногории в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату миру. оформил трипл-дабл – 34 очка, 13 подборов и 14 передач.

Сербия одержала победу над Грецией, Турция была сильнее Польши.

Товарищеские матчи

Словения — Черногория – 104:100 (32:22, 23:31, 26:20, 23:27)

СЛОВЕНИЯ: Дончич (34 + 13 подборов + 14 передач), Препелич (17).

ЧЕРНОГОРИЯ: Михайлович (26), Радончич (21 + 5 подборов).

8 августа. 19.00

Греция — Сербия – 64:71 (13:16, 22:23, 14:18, 15:14)

8 августа. 19.45

Турция — Польша – 87:84 (15:15, 22:22, 22:25, 28:22)

8 августа. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!