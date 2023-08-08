Товарищеские матчи. 34+13+14 от Дончича помогли Словении обыграть Черногорию, Сербия победила Грецию и другие результаты

Теги результаты товарищеские матчи сборная Греции сборная Турции сборная Сербии сборная Словении сборная Черногории сборная Польши Лука Дончич Баскетбол

Сборная Словении обыграла команду Черногории в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату миру. Лука Дончич оформил трипл-дабл – 34 очка, 13 подборов и 14 передач.

Сербия одержала победу над Грецией, Турция была сильнее Польши.

Товарищеские матчи

Словения — Черногория – 104:100  (32:22, 23:31, 26:20, 23:27) 

СЛОВЕНИЯ: Дончич (34 + 13 подборов + 14 передач), Препелич (17).

ЧЕРНОГОРИЯ: Михайлович (26), Радончич (21 + 5 подборов).

8 августа. 19.00

Греция — Сербия – 64:71  (13:16, 22:23, 14:18, 15:14) 

8 августа. 19.45

Турция — Польша – 87:84  (15:15, 22:22, 22:25, 28:22) 

8 августа. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romas Shlepikas
Ответ albert_lucky
С такой игрой Словения на ЧМ далеко не пройдёт.
не стоит судить по товаркам, это еще черчесов и дэвит блат завещали))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
albert_lucky
С такой игрой Словения на ЧМ далеко не пройдёт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
все как всегда, Словения по бразильской системе едет и потом в районе 1/4 или полуфинала ляжет от прилежной европейской сборной, а может и раньше)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
https://www.youtube.com/watch?v=cnly2BX9m2M - skinny Luka? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий