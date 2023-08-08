Никола Иванович о переходе в «Руну»: «Надеюсь, у нас случится «мэтч»

Новобранец «Руны» черногорский разыгрывающий Никола Иванович поделился первыми впечатлениями от Москвы и своими знаниями о столичной команде.

– Какие у тебя первые впечатления от Москвы?

– Я был в предвкушении посетить Москву. Мне нравится этот город. Последние несколько лет моей целью было попасть в Единую Лигу ВТБ. Наконец-то я сделал это. Особенно радует то, что я буду играть в Москве. Это многое для меня значит!

– Почему ты решил присоединиться к «Руне»?

– Мне понравился путь, который проделал этот клуб. Я не так много знал о команде, но это новый баскетбольный проект, у которого большие амбиции. Здесь работают молодые люди, которые прилагают много усилий. Я решил, что могу стать частью этой истории. Надеюсь, у нас случится «мэтч».

– С кем из клуба ты уже общался, был знаком ранее?

– Я пока не общался ни с кем из игроков. Разговаривал с руководством, а также с главным тренером, Эртурулом Эрдоганом. Мы играли друг против друга, когда он возглавлял «Галатасарай». Тренер рассказал мне, какой видит мою роль, чего ждет от меня и от команды, как мы будем играть и куда будем стремиться.

«Надеюсь, у нас с «Руной» случится «мэтч». Никола Иванович — первый легионер клуба в это межсезонье