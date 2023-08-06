Джеремайя Хилл стал игроком «Руны»

Новичок Единой лиги ВТБ « » объявила о подписании однолетнего контракта с американским разыгрывающим Джеремайей Хиллом (27 лет, 188 см).

Американец ранее уже выступал в Лиге ВТБ за «Астану» (2019-2021) и «Парму» (2021/22).

Прошлый сезон Хилл провел в Испании, играя за «Бетис», а потом за «Жирону». В 12 матчах чемпионата Испании за «Бетис», защитник набирал в среднем 9,0 очка, 3,2 подбора, 2,4 передачи и 1,3 перехвата.

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