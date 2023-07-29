«Локомотив-Кубань» проведет предсезонный турнир в Краснодаре

Теги товарищеские матчи Локомотив-Кубань Самара Парма-Пари Руна Баскетбол

В краснодарском «Баскет-Холле» с 14 по 16 сентября пройдет первый в истории предсезонный турнир Kuban Cup с участием команд Единой лиги ВТБ.

Участниками турнира станут «Локомотив-Кубань», «Парма», «Самара» и новичок Лиги ВТБ «Руна».

Расписание турнира:

14 сентября (полуфиналы)

1-й полуфинал – «Парма» – «Самара»

2-й полуфинал – «Локомотив-Кубань» – «Руна»

16 сентября

Матч за 3-е место

Финал

Время начала матчей станет известно позже.

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