Купер Флэгг стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 35+ очков

Флэгг установил новый рекорд НБА.

Во встрече с «Клипперс » новичок «Далласа » Купер Флэгг принес своей команде 35 очков (13 из 22 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 9 из 11 штрафных), став самым молодым игроком в истории НБА с 35+ очками за игру.

Предыдущим рекордсменом был Леброн Джеймс – 37 очков в возрасте 18 лет и 348 дней. Флэггу удалось это сделать в 18 лет и 343 дня.

Форвард «Мэверикс» присоединился к Джеймсу в списке баскетболистов, набравших 30+ очков в матче до достижения 19-летнего возраста.