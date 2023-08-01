Сергей Сорокин войдет в тренерский штаб «Химок»

Теги Химки суперлига Россия Андрей Мальцев Руна Баскетбол

«Химки» пригласили в тренерский штаб Сергея Сорокина, который будет помогать главному тренеру Андрею Мальцеву.

Сорокин начинал тренером в «Глории», откуда в 2018 году попал в спортшколу ЦСКА. В системе армейцев специалист пробыл до 2022 года. С командой 2006 года рождения Сорокин дважды выиграл первенство страны, с «ЦСКА-Юниор» он стал чемпионом Единой молодежной лиги в качестве тренера-скаута.

Прошлый сезон тренер провел в качестве помощника в «Руне-ДЮБЛ». Стоит отметить, что именно в систему «Руны» отправился прежний ассистент «Химок» Николай Шманов.

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