Сергей Юхневич: «Джеремайя Хилл – это игрок с ментальностью победителя»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич отметил профессионализм и ментальность победителя у новобранца команды Джеремайи Хилла.

«Джеремайя имеет огромный опыт выступлений в Европе и, в частности, в нашей стране.

Это игрок с ментальностью победителя, и именно с такими профессионалами мы хотим создавать новую команду в лиге ВТБ», – передает слова Юхневича официальный сайт столичного клуба.

«Невозможно, даже подписав Тимофея Мозгова в cуперлигу, сразу привлечь миллионную аудиторию». «Руна» – в Лиге ВТБ