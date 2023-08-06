Сергей Юхневич: «Джеремайя Хилл – это игрок с ментальностью победителя»

Теги Единая лига ВТБ Джеремайя Хилл Руна Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич отметил профессионализм и ментальность победителя у новобранца команды Джеремайи Хилла.

«Джеремайя имеет огромный опыт выступлений в Европе и, в частности, в нашей стране.

Это игрок с ментальностью победителя, и именно с такими профессионалами мы хотим создавать новую команду в Единой лиге ВТБ», – передает слова Юхневича официальный сайт столичного клуба.

«Невозможно, даже подписав Тимофея Мозгова в cуперлигу, сразу привлечь миллионную аудиторию». «Руна» – в Лиге ВТБ

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