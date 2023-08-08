Зоран Лукич: «Когда функционально устаем, начинаются серьезные глупости»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил большое количество ошибок у россиян в товарищеском матче против команды Ирана (72:59).

«С одной стороны, игра была интересной и для болельщиков — это победа. Во всем остальном — много ошибок, особенно тактических. Будем работать. Когда функционально устаем, не хватает кислорода, тогда начинаются серьезные глупости.

Завтра разберем игру. Мы можем поинтереснее сыграть, но потом такие глупости совершаем на паркете», — сказал Лукич в эфире «Матч ТВ».

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина