Зоран Лукич: «Когда функционально устаем, начинаются серьезные глупости»

Теги товарищеские матчи сборная России сборная Ирана Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил большое количество ошибок у россиян в товарищеском матче против команды Ирана (72:59).

«С одной стороны, игра была интересной и для болельщиков — это победа. Во всем остальном — много ошибок, особенно тактических. Будем работать. Когда функционально устаем, не хватает кислорода, тогда начинаются серьезные глупости.

Завтра разберем игру. Мы можем поинтереснее сыграть, но потом такие глупости совершаем на паркете», — сказал Лукич в эфире «Матч ТВ».

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