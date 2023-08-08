Хакан Демир: «Сборная России будет прогрессировать. У нее большое будущее»

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир подвел итоги товарищеского матча с командой России (59:72).

«Сегодняшняя игра была очень жесткой физически, далась она нам непросто. Также мы совершили много промахов в штрафных бросках, над чем и будем работать, чтобы к следующему разу улучшить качество нашей игры. Кроме того, сказался перелет, который получился долгим, за счет чего за день до игры не получилось провести тренировку. Надеюсь, ко второму матчу удастся набраться сил и подготовиться лучше.

Мне понравилась команда России – молодая, с отличными физическими данными и антропометрией. Нам было приятно играть с такой сборной, я надеюсь, у нее большое будущее. прекрасно ее готовит, так что, уверен, команда будет прогрессировать с каждым разом все больше и больше», – заявил Демир.

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