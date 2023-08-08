Зоран Лукич о матче с Ираном: «В игре были спады, но я не хотел помогать игрокам, чтобы они сами через это прошли»

Теги сборная России сборная Ирана Зоран Лукич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Ирана (72:59).

«Если смотреть на счет, то мы одержали победу. Но в сегодняшней игре были спады, например, мы позволяли сопернику догонять нас из-за моментов игры один на один. И я не хотел помогать нашим игрокам – для того, чтобы они сами осознали такие моменты, сами через это прошли. Я хотел увидеть их реакцию. Так и растут баскетболисты. Насколько полезным оказался сегодняшний опыт, сейчас говорить рано – это станет понятно во втором матче, после нашего разбора этой игры. 

У Ирана сегодня полноценная ротация, команда готовится к чемпионату мира, где я желаю им положительного результата. В их составе – один известный, опытный и великий иранский игрок, переживший серьезную травму. Соперники сегодня показали очень агрессивный баскетбол, к которому многие игроки оказались функционально не готовы», – заявил Лукич.

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