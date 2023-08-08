Зоран Лукич о матче с Ираном: «В игре были спады, но я не хотел помогать игрокам, чтобы они сами через это прошли»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Ирана (72:59).

«Если смотреть на счет, то мы одержали победу. Но в сегодняшней игре были спады, например, мы позволяли сопернику догонять нас из-за моментов игры один на один. И я не хотел помогать нашим игрокам – для того, чтобы они сами осознали такие моменты, сами через это прошли. Я хотел увидеть их реакцию. Так и растут баскетболисты. Насколько полезным оказался сегодняшний опыт, сейчас говорить рано – это станет понятно во втором матче, после нашего разбора этой игры.

У Ирана сегодня полноценная ротация, команда готовится к чемпионату мира, где я желаю им положительного результата. В их составе – один известный, опытный и великий иранский игрок, переживший серьезную травму. Соперники сегодня показали очень агрессивный баскетбол, к которому многие игроки оказались функционально не готовы», – заявил Лукич.

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