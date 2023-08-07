Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин о матче Россия – Иран: «Несмотря на лето и прекрасную погоду, удалось собрать почти полный стадион»

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подвел итоги товарищеского матча между командами России и Ирана (72:59), который прошел в Перми.

«Несмотря на лето и прекрасную погоду, удалось собрать на матч сборной почти полный стадион. Знаю, что в среду будет еще больше людей.

Что касается игры, то вторая половина мне понравилась больше, было больше передвижений, больше драматургии. Иранцы, которые отобрались на чемпионат мира, начали догонять, но наши ребята показали достойную игру.

Важно и показательно, что в нашем составе были исключительно молодые баскетболисты. Это значит, у сборной России хорошее будущее. Все санкции когда-то закончатся. Мы верим в команду», – заявил Махонин.

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