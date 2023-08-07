Андрей Кириленко о победе России над Ираном: «Видно, что ребята талантливые»

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной России в товарищеском матче с командой Ирана (72:59).

«Сборной есть над чем работать, в чем прибавлять. Прежде всего, в активности своей. Команда все-таки молодая, нет такой стабильности, когда можешь держать высокий уровень игры на протяжении долгого времени. А первая четверть была вообще великолепная – минимум ошибок, в защите отсекали, играли правильно. Видно, что ребята талантливые.

Понятно, что Ирану было сложно – они только прилетели, еще в ритм не попали, много намазали. Думаю, вторая игра с ними будет чуть поближе в плане разрыва. Но это не наши проблемы. Наша молодая команда проверяет себя с участником чемпионата мира. При всех плюсах и минусах. Это прекрасно, нам нужно будет больше таких игр проводить», – заявил Кириленко.

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