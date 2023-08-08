На последний год в новом контракте Энтони Дэвиса с «Лейкерс» распространяется опция игрока

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» и звездный форвард Энтони Дэвис продлили контракт на 186 миллионов долларов за 3 года.

Как сообщает журналист Майкл Скотто, на последний год (сезон-27/28) в новом соглашении Дэвиса с «озерниками» распространяется опция игрока.

В текущем контракте Дэвиса остаются два сезона. Продление вступит в силу в 2025 году.

Средняя годовая зарплата по новому контракту составит 62 миллиона, что является рекордным показателем в истории НБА.

В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

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3 комментария

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вместо опции команды😌
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То есть, возможно, он откажется продлять на последний год и попросит еще добавить?
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Ответ Eskender
То есть, возможно, он откажется продлять на последний год и попросит еще добавить?
да🙃😅😂
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