На последний год в новом контракте Энтони Дэвиса с «Лейкерс» распространяется опция игрока

« » и звездный форвард продлили контракт на 186 миллионов долларов за 3 года.

Как сообщает журналист Майкл Скотто, на последний год (сезон-27/28) в новом соглашении Дэвиса с «озерниками» распространяется опция игрока.

В текущем контракте Дэвиса остаются два сезона. Продление вступит в силу в 2025 году.

Средняя годовая зарплата по новому контракту составит 62 миллиона, что является рекордным показателем в истории НБА.

В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом