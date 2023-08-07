Роб Пелинка о продлении Дэвиса: «Это прекрасный день. Мы сохранили одного из самых доминирующих двусторонних игроков»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка выступил с заявлением в связи с продлением контракта с форвардом Энтони Дэвисом.

«По итогам бесед с Энтони для нас стало совершенно ясным его желание быть лидером «Лейкерс» в течение нескольких следующих лет. Дэвис понимает, что его стремление быть самым трудолюбивым в сочетании с правильным характером – это именно то, что поможет определить клубную культуру на многие годы вперед.

Для «Лейкерс» и наших болельщиков это прекрасный день, когда нам удалось продлить контракт с одним из самых доминирующих двусторонних игроков», – заявил Пелинка.

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3 комментария

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Ставка на хромую лошадь, но может и прокатит хотя бы в 1 сезоне из 5 Дэвис будет здоров.
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Лейкерс остаётся верить что травмы не доконают Дэвиса через пару сезонов.
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Ответ Лиллард унижатель!
Ставка на хромую лошадь, но может и прокатит хотя бы в 1 сезоне из 5 Дэвис будет здоров.
и этот сезон уже случился в 20ом году
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