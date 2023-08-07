«Лейкерс» объявили о продлении контракта с Энтони Дэвисом

« » объявили о продлении контракта со звездным форвардом (30 лет, 208 см).

Подробности соглашения не раскрываются.

Как ранее сообщал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, калифорнийский клуб и Дэвис согласовали сделку на 186 миллионов долларов за 3 года.

В текущем контракте Дэвиса остаются два сезона. Продление вступит в силу в 2025 году.

Средняя годовая зарплата по новому контракту составит 62 миллиона, что является рекордным показателем в истории НБА.

В прошедшем сезоне НБА Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

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