Рич Пол о контракте Энтони Дэвиса на 186 млн долларов: «У него бывали травмы, но не из-за лени и нежелания работать»

Агент Энтони Дэвиса Рич Пол высказался о продлении контракта звездного форварда в « » на 3 года и 186 миллионов долларов.

По мнению Пола, «озерники» поступили правильно, когда не стали опасаться из-за травматичности 30-летнего баскетболиста.

«Они знают Энтони, они видели, какой у него подход к делу. У него бывали травмы, но не из-за лени или нежелания работать. Он никогда не приезжал в лагерь с лишним весом. Все эти повреждения – элемент случайности. Это часть игры.

«Лейкерс» не стали ставить во главу историю травм Энтони. Если посмотреть на стиль игры команды и то, что делает Дэвис, то это очень важно для них», – заявил Пол.

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