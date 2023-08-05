Рич Пол о контракте Энтони Дэвиса на 186 млн долларов: «У него бывали травмы, но не из-за лени и нежелания работать»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Рич Пол Баскетбол

Агент Энтони Дэвиса Рич Пол высказался о продлении контракта звездного форварда в «Лейкерс» на 3 года и 186 миллионов долларов.

По мнению Пола, «озерники» поступили правильно, когда не стали опасаться из-за травматичности 30-летнего баскетболиста.

«Они знают Энтони, они видели, какой у него подход к делу. У него бывали травмы, но не из-за лени или нежелания работать. Он никогда не приезжал в лагерь с лишним весом. Все эти повреждения – элемент случайности. Это часть игры.

«Лейкерс» не стали ставить во главу историю травм Энтони. Если посмотреть на стиль игры команды и то, что делает Дэвис, то это очень важно для них», – заявил Пол.

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2 комментария

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Так лишний вес - это не проблема Дэвиса, не надо тут зубы заговаривать.
Основная проблема в том, что он не работает над слабыми местами своей физики в межсезонье, он сам это подтвердил прошлым летом.
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Ответ quznez
Так лишний вес - это не проблема Дэвиса, не надо тут зубы заговаривать. Основная проблема в том, что он не работает над слабыми местами своей физики в межсезонье, он сам это подтвердил прошлым летом.
Основная проблема Дэвиса - дикая невезуха. 90% его травм это стечение обстоятельств и невезение (неудачно упал, попали опасно, наступили на ногу, подвернул ногу при приземлении и тд и тп)
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