«Кто, черт возьми, такие FICA и Jock?» Яннис Адетокумбо пошутил о налогах на зарплату Энтони Дэвиса

Форвард « » пошутил по поводу налогов на зарплату (« »).

По условиям продления контракта (186 млн долларов за 3 года) Дэвис будет получать самую высокую зарплату в НБА – 62 млн в год. Однако 38 млн из этой суммы игрок будет платить в качестве налогов. Его чистая прибыль будет составлять 24 млн.

«Кто, черт возьми, такие FICA и Jock? Они умеют играть в баскетбол?» – пошутил Яннис.

FICA – федеральный взнос в фонд заработной платы Соединенных Штатов. Jock – подоходный налог, взимаемый со спортсменов, приезжающих в другой штат играть.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить