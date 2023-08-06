«Кто, черт возьми, такие FICA и Jock?» Яннис Адетокумбо пошутил о налогах на зарплату Энтони Дэвиса
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пошутил по поводу налогов на зарплату Энтони Дэвиса («Лейкерс»).
По условиям продления контракта (186 млн долларов за 3 года) Дэвис будет получать самую высокую зарплату в НБА – 62 млн в год. Однако 38 млн из этой суммы игрок будет платить в качестве налогов. Его чистая прибыль будет составлять 24 млн.
«Кто, черт возьми, такие FICA и Jock? Они умеют играть в баскетбол?» – пошутил Яннис.
FICA – федеральный взнос в фонд заработной платы Соединенных Штатов. Jock – подоходный налог, взимаемый со спортсменов, приезжающих в другой штат играть.
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