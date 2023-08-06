«Кто, черт возьми, такие FICA и Jock?» Яннис Адетокумбо пошутил о налогах на зарплату Энтони Дэвиса

Теги Лейкерс Милуоки НБА фото Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пошутил по поводу налогов на зарплату Энтони ДэвисаЛейкерс»).

По условиям продления контракта (186 млн долларов за 3 года) Дэвис будет получать самую высокую зарплату в НБА – 62 млн в год. Однако 38 млн из этой суммы игрок будет платить в качестве налогов. Его чистая прибыль будет составлять 24 млн.

«Кто, черт возьми, такие FICA и Jock? Они умеют играть в баскетбол?» – пошутил Яннис.

FICA – федеральный взнос в фонд заработной платы Соединенных Штатов. Jock – подоходный налог, взимаемый со спортсменов, приезжающих в другой штат играть.

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3 комментария

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Ответ gangstarr
Вот уже 306 миллионов Брауна кажутся не такой большой суммой по итогу, с такими то отчислениями
Это ЛА, там выше налог чем в штате Массачусетс
+4
0
+4
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Вот уже 306 миллионов Брауна кажутся не такой большой суммой по итогу, с такими то отчислениями
+3
0
+3
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Normalize Tax Evasion
0
0
0
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