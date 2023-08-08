Хуан Нуньес присоединился к сборной Испании. Он занял место Рубио, приостановившего карьеру из-за ментальных проблем

Разыгрывающий « » присоединился к расширенному составу сборной Испании, которая продолжает подготовку к ЧМ-2023.

19-летний баскетболист занял место коллеги по амплуа , приостановившего карьеру из-за ментальных проблем.

В минувшем сезоне в матчах Еврокубка Нуньес набирал по 7,6 очка, 3,3 подбора, 4,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.

В прошлом году экс-игрок «Реала» входил в расширенный состав сборной Испании перед победным Евробаскетом, но в итоговую заявку не попал.

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