Хуан Нуньес присоединился к сборной Испании. Он занял место Рубио, приостановившего карьеру из-за ментальных проблем

Теги Рикки Рубио сборная Испании Ульм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Хуан Нуньес Баскетбол

Разыгрывающий «Ульма» Хуан Нуньес присоединился к расширенному составу сборной Испании, которая продолжает подготовку к ЧМ-2023.

19-летний баскетболист занял место коллеги по амплуа Рикки Рубио, приостановившего карьеру из-за ментальных проблем.

В минувшем сезоне в матчах Еврокубка Нуньес набирал по 7,6 очка, 3,3 подбора, 4,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.

В прошлом году экс-игрок «Реала» входил в расширенный состав сборной Испании перед победным Евробаскетом, но в итоговую заявку не попал.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий