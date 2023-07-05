Лоренцо Браун не сыграет за Испанию на чемпионате мира из-за травмы

Теги травмы Маккаби Плейтика сборная Испании Лоренцо Браун Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник «Маккаби Тель-Авив» Лоренцо Браун объявил, что не сможет сыграть за сборную Испании на предстоящем чемпионате мира из-за травмы.

«Я получил травму во время прошлогоднего золотого Евробаскета, у меня не было времени на лечение, мне пришлось сразу приступить к сезону Евролиги-2022/23.

Я встретился с тремя разными специалистами, которые сказали мне, что отдых и лечение — это единственный способ восстановиться на 100 процентов к предстоящему сезону», – написал Браун в соцсети.

Браун стал ключевым игроком испанцев на победном Евробаскете-2022, он набирал 15,2 очка, 1,8 подбора и 7,6 передачи в среднем за матч.

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