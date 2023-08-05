Серджо Скариоло о решении Рубио приостановить карьеру: «Восхищен его открытостью и смелостью»

Теги Рикки Рубио Серджо Скариоло сборная Испании Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал решение разыгрывающего Рикки Рубио приостановить карьеру и заняться психическим здоровьем.

Рубио был в числе кандидатов на участие в ЧМ-2023.

«В Семье (хэштег #LaFamilia используется для обозначения испанского сборной – Sports.ru) человек всегда важнее результата. Я полностью поддерживаю Рикки, а также выражаю восхищение его открытостью и смелостью. Он в очередной раз доказал, что способен подавать всем пример», – написал Скариоло.

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