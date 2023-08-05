Рикки Рубио приостановил карьеру, чтобы заняться психическим здоровьем
Испанский разыгрывающий Рикки Рубио приостановил профессиональную карьеру, чтобы заняться психическим здоровьем.
«Я решил приостановить карьеру, чтобы заняться психическим здоровьем. Хочу поблагодарить испанскую федерацию за поддержку. Они поняли мое решение. Сегодня семейные отношения в нашей сборной важны как никогда. Спасибо.
Хотел бы попросить с уважением относиться к моей личной жизни. Когда новая информация появится, я дам знать», – говорится в заявлении Рубио.
Самый ценный игрок чемпионата мира в Китае готовился с национальной командой к новому первенству, но не участвовал в первой предсезонной игре.
В сезоне-22/23 Рубио вернулся в строй после серьезной травмы колена. Испанец принял участие лишь в 33 встречах в прошедшей регулярке НБА в составе «Кливленда», набирая 5,2 очка и 3,5 передачи в среднем.
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