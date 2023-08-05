Рикки Рубио приостановил карьеру, чтобы заняться психическим здоровьем

Теги Кливленд Рикки Рубио сборная Испании НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Испанский разыгрывающий Рикки Рубио приостановил профессиональную карьеру, чтобы заняться психическим здоровьем.

«Я решил приостановить карьеру, чтобы заняться психическим здоровьем. Хочу поблагодарить испанскую федерацию за поддержку. Они поняли мое решение. Сегодня семейные отношения в нашей сборной важны как никогда. Спасибо.

Хотел бы попросить с уважением относиться к моей личной жизни. Когда новая информация появится, я дам знать», – говорится в заявлении Рубио.

Самый ценный игрок чемпионата мира в Китае готовился с национальной командой к новому первенству, но не участвовал в первой предсезонной игре.

В сезоне-22/23 Рубио вернулся в строй после серьезной травмы колена. Испанец принял участие лишь в 33 встречах в прошедшей регулярке НБА в составе «Кливленда», набирая 5,2 очка и 3,5 передачи в среднем.

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5 комментариев

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Рикки, скорейшего восстановления , и возвращения! думаю одна из причин, это кресты. очень надеюсь, что ещё немного попылит
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Ужас, конечно, такой талант... Как будто, вся карьера была недоготовленной с точки зрения маркетинга и менеджмента... Начиная, с драфта, Миннесоты, Юты его могли вести не хуже Дончича, но как-то подзабили, а травмы добавили истории трагизма
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Жесть какая, очень жаль(
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Ответ about nothing
Ужас, конечно, такой талант... Как будто, вся карьера была недоготовленной с точки зрения маркетинга и менеджмента... Начиная, с драфта, Миннесоты, Юты его могли вести не хуже Дончича, но как-то подзабили, а травмы добавили истории трагизма
Ну с дончичем мало общего) вообще много было проблем именно с атлетизмом, по уровню понимания игры всегда был в числе лучших.
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