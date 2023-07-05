Сборная Испании объявила расширенный состав на чемпионат мира-2023
Сборная Испании объявила расширенный состав на предстоящий чемпионат мира 2023 года, который пройдет с 25 августа по 10 сентября.
В список вошли 16 игроков, в том числе Рикки Рубио, Алекс Абринес, Уилли Эрнангомес, Хуан Эрнангомес, Санти Альдама, Руди Фернандес и Серхио Юль.
Испания будет играть в группе G в Джакарте, Индонезия, и встретится с Ираном, Кот-д’Ивуаром и Бразилией.
Предварительный состав сборной Испании:
Альберто Абальде, Алекс Абринес, Санти Альдама, Дарио Брисуэла, Виктор Клавер, Альберто Диас, Хайме Фернандес, Руди Фернандес, Усман Гаруба, Хуан Эрнангомес, Уилли Эрнангомес, Серхио Юль, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Рикки Рубио, Себас Сайс.
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