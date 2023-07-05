Сборная Испании объявила расширенный состав на чемпионат мира-2023

Теги Руди Фернандес Рикки Рубио сборная Испании Серхио Юль Виктор Клавер Алекс Абринес Гильермо Эрнангомес Альберто Диас Хуан Эрнангомес Чемпионат мира по баскетболу 2023 Альберто Абальде Усман Гаруба Хоэль Парра Дарио Брисуэла Хайме Фернандес Хайме Прадилья Санти Альдама Себас Сайс Баскетбол

Сборная Испании объявила расширенный состав на предстоящий чемпионат мира 2023 года, который пройдет с 25 августа по 10 сентября.

В список вошли 16 игроков, в том числе Рикки Рубио, Алекс Абринес, Уилли Эрнангомес, Хуан Эрнангомес, Санти Альдама, Руди Фернандес и  Серхио Юль.

Испания будет играть в группе G в Джакарте, Индонезия, и встретится с Ираном, Кот-д’Ивуаром и Бразилией.

Предварительный состав сборной Испании:

Альберто Абальде, Алекс Абринес, Санти Альдама, Дарио Брисуэла, Виктор Клавер, Альберто Диас, Хайме Фернандес, Руди Фернандес, Усман Гаруба, Хуан Эрнангомес, Уилли Эрнангомес, Серхио Юль, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Рикки Рубио, Себас Сайс.

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1 комментарий

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Тимофей Панов
в этот раз без натурализованных американцев?гарубу не взяли на 4 или 5 позиции зарубится в защите
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