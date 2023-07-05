Сборная Испании объявила расширенный состав на чемпионат мира-2023

Сборная Испании объявила расширенный состав на предстоящий чемпионат мира 2023 года, который пройдет с 25 августа по 10 сентября.

В список вошли 16 игроков, в том числе Рикки Рубио, , Уилли Эрнангомес, Хуан Эрнангомес, , и Серхио Юль.

Испания будет играть в группе G в Джакарте, Индонезия, и встретится с Ираном, Кот-д’Ивуаром и Бразилией.

Предварительный состав сборной Испании:

, Алекс Абринес, Санти Альдама, Дарио Брисуэла, , Альберто Диас, Хайме Фернандес, Руди Фернандес, Усман Гаруба, Хуан Эрнангомес, Уилли Эрнангомес, Серхио Юль, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Рикки Рубио, Себас Сайс.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было