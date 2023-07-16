Скип Бэйлесс: «Лейкерс» могли обыграть «Денвер», если бы Леброн не попал 7 из 23 в последних четвертях»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс на своей странице в соцсети раскритиковал выступление форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в плей-офф.

«У «Лейкерс» было 4 отличных шанса победить «Денвер» в 4 четвертях подряд – и все 4 проиграли, потому что «Ле GOAT» попал 7 из 23, 1 из 10 трехочковых и дважды даже до кольца не добросил. Просто позор. Даже не приблизился. Ничего от Эм-Джея. Нет генов игры в клатче», – написал Бэйлесс.

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13 комментариев

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Ужратый Гусениц
На самом деле достаточно справедливый наброс на вентилятор - если бы такое делал образный Уэстбрук, тут бы уже все написали что ЛАЛ вылетели из - за него
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-2
+20
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Ужратый Гусениц
Ответ Gainut
Есть конечно доля правды, но кто должен был попасть эти броски?
Ривз)
+7
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+7
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xamer 9
Ответ Костя Кот
да, неудачно сыграл, но давайте уж честно, если бы не Леброн, то ЛА и до Денвера не добрались бы.
Да слова Скипа лучше вообще не воспринимать всерьез. Он всегда накидывает на вентилятор, и кстати есть основания полагать, что это делается специально для черного «контролируемого» пиара Джеймса.
+6
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Костя Кот
да, неудачно сыграл, но давайте уж честно, если бы не Леброн, то ЛА и до Денвера не добрались бы.
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Kemal Gul
Ответ Костя Кот
да, неудачно сыграл, но давайте уж честно, если бы не Леброн, то ЛА и до Денвера не добрались бы.
Ну это как бы логично. Убери любую звезду из любой команды, и эта команда станет хуже. Убери Йокича из Денвера, и Денвера не было бы даже в по, убери Батлера из Майами, и Майами боролся бы за пики, убери даже Брансона из НЙ, и НЙ не прошёл бы первый раунд. По такой логике звёзд вообще нельзя критиковать. Естественно, без ЛеБрона ЛА не добрался бы до Денвера, как и без Дэвиса, но это не оправдывает его не самую лучшую игру в финале конфы
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трович
Ответ Naduvnoy
Думаю, надо вставить традиционную шутку про babushka и dedushka, и небольшое различие между ними.
Ну, у кого-то, может, и небольшое...
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Gainut
Есть конечно доля правды, но кто должен был попасть эти броски?
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Naduvnoy
Думаю, надо вставить традиционную шутку про babushka и dedushka, и небольшое различие между ними.
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N-6 AlexanderX
Лейкерс обыграли бы Денвер, если бы там не было Мюррея с Гордоном и Портером. Один калека и (old player) вытащили бы серию вместе с "джей-ло" и его четырьмя очками. Шарп, должно быть, все таблетки у него забрал.
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Cubs-V
Скип вернулся в дурку. Видать денег не хватает.
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Leo Bonart
Ответ Костя Кот
да, неудачно сыграл, но давайте уж честно, если бы не Леброн, то ЛА и до Денвера не добрались бы.
А с Денвером не добрались бы до клатча
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