Скип Бэйлесс: «Лейкерс» могли обыграть «Денвер», если бы Леброн не попал 7 из 23 в последних четвертях»

Известный спортивный эксперт на своей странице в соцсети раскритиковал выступление форварда «Лейкерс» в плей-офф.

«У « » было 4 отличных шанса победить « » в 4 четвертях подряд – и все 4 проиграли, потому что «Ле GOAT» попал 7 из 23, 1 из 10 трехочковых и дважды даже до кольца не добросил. Просто позор. Даже не приблизился. Ничего от Эм-Джея. Нет генов игры в клатче», – написал Бэйлесс.

Чемпион НБА-2023 «Денвер» «свипнул» «Лейкерс» в финале Запада.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней