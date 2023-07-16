Скип Бэйлесс: «Леброн вернул 23-й номер, чтобы заявить, что он лучше Майкла Джордана. В это верят только дураки»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Билл Расселл Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением, почему 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс сменил игровой номер на «23».

«Я считаю, что Леброн вернется к 23-му номеру по двум причинам: 1) чтобы почтить память Билла Рассела и 2) чтобы напомнить об абсурдной идее, что он теперь, как лучший бомбардир НБА всех времен, – GOAT (англ. величайший в истории), лучше Джордана. В это верят только дураки. Леброн Джеймс под 23-м номером – это позорище», – написал Бэйлесс в соцсети.

Джеймс выступал под 23-м номером в «Лейкерс» с 2019 по 2022 год. Прошлым летом он сменил его на 6-й номер и не мог отказаться от него перед началом сезона, так как лига не смогла бы подготовить достаточно маек для распространения.

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9 комментариев

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Antosha-grisha
Главное , что все знают , что Скип Бэйлесс - дурак
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Дэннис Молинарев
По мне так Леброн даже если бы 69 взял - это никак не принизило бы его авторитет
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Джонни-массажист
Леброну надо взять уж тогда теперь номер 45 и успокоиться.......Дед под старость капризным стал...
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ты не прав
Щас будет шок, но есть люди, у кого Леброн лучше Джордана, но не лучший игрок в истории.

Дураки или не дураки в таком случае? Наверное, все таки дураки
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Van
Отличная работа - хейтить Леброна. Говорил бы ещё что то по делу, там ведь есть за что прицепиться. Но нет, будем обсасывать "Леброн хуже Джордана".

Как кто-то здесь в комментах писал: новости Скипа только скипать.
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mqh9pzrxgf
Ответ Antosha-grisha
Главное , что все знают , что Скип Бэйлесс - дурак
Да он рад, главное чтоб зп платили)
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