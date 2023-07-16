Скип Бэйлесс: «Леброн вернул 23-й номер, чтобы заявить, что он лучше Майкла Джордана. В это верят только дураки»

Известный спортивный эксперт поделился мнением, почему 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс сменил игровой номер на «23».

«Я считаю, что Леброн вернется к 23-му номеру по двум причинам: 1) чтобы почтить память и 2) чтобы напомнить об абсурдной идее, что он теперь, как лучший бомбардир НБА всех времен, – GOAT (англ. величайший в истории), лучше . В это верят только дураки. Леброн Джеймс под 23-м номером – это позорище», – написал Бэйлесс в соцсети.

Джеймс выступал под 23-м номером в « » с 2019 по 2022 год. Прошлым летом он сменил его на 6-й номер и не мог отказаться от него перед началом сезона, так как лига не смогла бы подготовить достаточно маек для распространения.

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