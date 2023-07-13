Скип Бэйлесс: «Леброн блестяще отвлек внимание от четырех ошибок в 4-й четверти матча против «Денвера»
Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс посмеялся над заявлением суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что он продолжает карьеру.
«Помните, как Леброн блестяще отвлек внимание от своих четырех ошибок в 4-й четверти матча против «Денвера», сенсационно заявив, что он может завершить карьеру? Помните его последние два мяча, которые даже не коснулись кольца? Помните 1 из 10 из-за дуги в четвертых четвертях?
Теперь он не уходит! Как будто он когда-то уходил», – написал Бэйлесс.
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