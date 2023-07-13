Скип Бэйлесс: «Леброн блестяще отвлек внимание от четырех ошибок в 4-й четверти матча против «Денвера»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс посмеялся над заявлением суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что он продолжает карьеру.

«Помните, как Леброн блестяще отвлек внимание от своих четырех ошибок в 4-й четверти матча против «Денвера», сенсационно заявив, что он может завершить карьеру? Помните его последние два мяча, которые даже не коснулись кольца? Помните 1 из 10 из-за дуги в четвертых четвертях?

Теперь он не уходит! Как будто он когда-то уходил», – написал Бэйлесс.

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6 комментариев

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rabindradat
Леброн маневрирует, маневрирует да не выманеврует
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Undrey
а лебронофилам до сих пор, хоть наливай в глаза...)
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Дмитрий Белов
Наш Броня лишь чуть-чуть менее великий шоумен и безнесмен, чем спортсмен.
+5
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Tseren031293
Скипп клоун ещё тот, но правда есть в его словах. В принципе многим это понятно было
+5
-1
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Birdman NBA
Дед на эмоциях что-то сказанул. СМИ сами раздули пузырь и сами потом удивлялись че это мы обсуждаем ЛеБрона, а не Денвер.
+2
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Ali Kurainov 2.0
Ответ Birdman NBA
Дед на эмоциях что-то сказанул. СМИ сами раздули пузырь и сами потом удивлялись че это мы обсуждаем ЛеБрона, а не Денвер.
"На эмоциях" вот тут ты ошибаешься. Леброн мастер манипулирования СМИ. Перед 4 матчем ЗАРАНЕЕ через своего человека он вкинул новость о том, что Леброн якобы заканчивает карьеру. Чтобы на случай если будет свип была подушка. Свип случился и подушка сработала. О свипе сразу забыли
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