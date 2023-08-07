«Панатинаикос» может продолжить усиление состава

По словам спортивного директора « » Сани Бечировича, греческий клуб может продолжить усиление состава.

«Пао» в это межсезонье подписал 11 игроков, включая европейских звезд Костаса Слукаса, Хуанчо Эрнангомеса и Матиаса Лессора.

«Закончили ли мы кампанию по усилению? Не совсем. У нас большие цели, и мы имеем ресурсы. Если появится такая возможность, то мы вернемся на рынок за еще одним игроком. Возможно, команду усилит еще один игрок со звучным именем», – заявил Бечирович.

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