Димитрис Яннакопулос о Бертомеу: «К счастью, в Евролиге поняли, что этого бандита нужно заменить»

Владелец « » Димитрис Яннакопулос высказал свое мнение о бывшем руководителе Евролиги Жорди Бертомеу.

«К счастью, они поняли, что этого бандита нужно заменить. Я полностью осознаю то, что говорю. Этот человек никогда не интересовался развитием баскетбола. «Панатинаикос» всегда был против него, потому что мы любим баскетбол. Мы всей семьей вложили много денег в игру», – заявил Яннакопулос.

Яннакопулос ожидает, что изменения в руководстве Евролиги приведут к росту.

«Я слышу о Дубае, я вижу Паулюса Мотеюнаса и Деяна Бодирогу, которые ни в чем не нуждаются. В чем нуждается Бодирога?

Период с 2018 по 2020 годы был очень напряженным для меня во всех областях, сложным морально и физически. Я просто не мог держать «Панатинаикос» в приоритете в то время. Мне нужно было привести в порядок другие вещи, вместо того, чтобы продолжать бороться с Бертомеу», – заявил Яннакопулос.

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