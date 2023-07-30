«Панатинаикос» близок к подписанию контракта со Святославом Михайлюком
Греческий «Панатинаикос» и атакующий защитник Святослав Михайлюк (26 лет, 201 см) близки к подписанию соглашения, сообщает журналист SDNA Шот Ветакис.
Интерес к украинскому игроку также проявлял «Олимпиакос». Сообщалось, что клуб сделал предложение и ждет ответа до 1 августа.
Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
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