«Панатинаикос» и Святослав Михайлюк подпишут контракт на два года
Греческий «Панатинаикос» и атакующий защитник Святослав Михайлюк (26 лет, 201 см) достигли договоренности о контракте на два года, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.
Михайлюк станет последним подписанием «Пао» этим летом.
Интерес к украинскому игроку также проявлял «Олимпиакос».
Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
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