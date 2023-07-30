«Панатинаикос» и Святослав Михайлюк подпишут контракт на два года

Греческий « » и атакующий защитник (26 лет, 201 см) достигли договоренности о контракте на два года, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Михайлюк станет последним подписанием «Пао» этим летом.

Интерес к украинскому игроку также проявлял «Олимпиакос».

Михайлюк завершал прошлый сезон в « », набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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