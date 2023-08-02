Хуанчо Эрнангомес – болельщикам «Панатинаикоса»: «Мы попытаемся выиграть все»
Новобранец «Панатинаикоса» Хуанчо Эрнангомес обратился к болельщикам греческого клуба, которые встретили его после прилета в Афины.
«Я очень рад, у меня огромные ожидания от этого проекта. Мы попытаемся выиграть все.
Счастлив быть здесь. Я представляю здесь свою страну. «Панатинаикос» – исторический клуб, возможно, лучший за последние 20 лет. Я собираюсь хорошо поработать здесь», – заявил испанец.
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