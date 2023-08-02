Хуанчо Эрнангомес – болельщикам «Панатинаикоса»: «Мы попытаемся выиграть все»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Хуан Эрнангомес Баскетбол

Новобранец «Панатинаикоса» Хуанчо Эрнангомес обратился к болельщикам греческого клуба, которые встретили его после прилета в Афины.

«Я очень рад, у меня огромные ожидания от этого проекта. Мы попытаемся выиграть все.

Счастлив быть здесь. Я представляю здесь свою страну. «Панатинаикос» – исторический клуб, возможно, лучший за последние 20 лет. Я собираюсь хорошо поработать здесь», – заявил испанец.

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1 комментарий

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everyday4768
Похастлим как следует!
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