Хуанчо Эрнангомес – болельщикам «Панатинаикоса»: «Мы попытаемся выиграть все»

Новобранец « » Хуанчо Эрнангомес обратился к болельщикам греческого клуба, которые встретили его после прилета в Афины.

«Я очень рад, у меня огромные ожидания от этого проекта. Мы попытаемся выиграть все.

Счастлив быть здесь. Я представляю здесь свою страну. «Панатинаикос» – исторический клуб, возможно, лучший за последние 20 лет. Я собираюсь хорошо поработать здесь», – заявил испанец.

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