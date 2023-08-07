Джозеф, Бриссетт и Пангос не сыграют за Канаду на ЧМ-2023, участие Мюррэя под вопросом
Расширенный состав сборной Канады на ЧМ-2023 претерпел изменения.
Кори Джозеф решил покинуть команду, чтобы сосредоточиться на подготовке к сезону НБА с «Голден Стэйт», Ошэй Бриссетт из «Бостона» не сыграет на чемпионате мира из-за проблем с коленом. Кассиус Робертсон из «Валенсии» также имеет проблемы со здоровьем.
Кевин Пангос в прошлом сезоне имел серьезные проблемы со здоровьем, в связи с этим канадцы решили отказаться от страхования его контракта.
Чемпион НБА в составе «Денвера» Джамал Мюррэй на данный момент находится вне сборной. Баскетболист отдыхает и пропустит предстоящие товарищеские матчи.
Врачи оценят состояние и готовность Мюррэя сыграть за Канаду на ЧМ-2023 позже.
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