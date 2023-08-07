Джозеф, Бриссетт и Пангос не сыграют за Канаду на ЧМ-2023, участие Мюррэя под вопросом

Теги Денвер Голден Стэйт НБА сборная Канады Кори Джозеф Джамал Мюррэй Кевин Пангос Чемпионат мира по баскетболу 2023 Ошэй Бриссетт Кассиус Робертсон Баскетбол

Расширенный состав сборной Канады на ЧМ-2023 претерпел изменения.

Кори Джозеф решил покинуть команду, чтобы сосредоточиться на подготовке к сезону НБА с «Голден Стэйт», Ошэй Бриссетт из «Бостона» не сыграет на чемпионате мира из-за проблем с коленом. Кассиус Робертсон из «Валенсии» также имеет проблемы со здоровьем.

Кевин Пангос в прошлом сезоне имел серьезные проблемы со здоровьем, в связи с этим канадцы решили отказаться от страхования его контракта.

Чемпион НБА в составе «Денвера» Джамал Мюррэй на данный момент находится вне сборной. Баскетболист отдыхает и пропустит предстоящие товарищеские матчи.

Врачи оценят состояние и готовность Мюррэя сыграть за Канаду на ЧМ-2023 позже.

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