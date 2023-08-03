«Тело и темп немного не такие, как у остальных». Джамал Мюррэй не уверен, что сыграет на чемпионате мира

Разыгрывающий « » и сборной Канады Джамал Мюррэй не дал прямого ответа на вопрос о его участии в чемпионате мира, но признался, что находится не в лучшей физической форме.

«Это процесс. Мое тело и мой темп немного не такие, как у всех остальных, поэтому просто стараюсь сохранять спокойствие и пользоваться своим броском в прыжке. Я всегда могу на него положиться», – сказал Мюррэй.

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