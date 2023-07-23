Никола Йокич не сыграет за Сербию на чемпионате мира
Центрового «Денвера» Николы Йокича не будет в составе сборной Сербии на предстоящем чемпионате мира, сообщает Mozzart Sport.
Главный тренер сборной Светислав Пешич предоставил чемпиону НБА длительный отпуск, но в конечном итоге Йокич проинформировал тренера и Федерацию баскетбола Сербии о решении пропустить чемпионат мира.
Капитан сборной Сербии Богдан Богданович пытался уговорить Йокича присоединиться к команде, но не смог изменить мнение центрового.
Сербия проведет групповой этап ЧМ-2023 на Филиппинах. Ее соперниками будут Китай, Южный Судан и Пуэрто-Рико
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