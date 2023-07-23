Никола Йокич не сыграет за Сербию на чемпионате мира

Теги Денвер сборная Сербии НБА Светислав Пешич Богдан Богданович Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центрового «Денвера» Николы Йокича не будет в составе сборной Сербии на предстоящем чемпионате мира, сообщает Mozzart Sport.

Главный тренер сборной Светислав Пешич предоставил чемпиону НБА длительный отпуск, но в конечном итоге Йокич проинформировал тренера и Федерацию баскетбола Сербии о решении пропустить чемпионат мира.

Капитан сборной Сербии Богдан Богданович пытался уговорить Йокича присоединиться к команде, но не смог изменить мнение центрового.

Сербия проведет групповой этап ЧМ-2023 на Филиппинах. Ее соперниками будут Китай, Южный Судан и Пуэрто-Рико

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10 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ reneremy13@icloud.com
А оно ему надо ? Серьезно , йокич супер профессионал , но он даже со стороны не похож на человека который хочет все выиграть. Он там щас лошадей откармливает во всю , на чиле на расслабоне
Для сербов сборная много значит, зря вы так.
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J-12
очень жаль
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Bashibuzuck
Странно, отличный шанс выиграть медали со сборной🤔
+2
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Сергей Орлов
Жаль(
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Rodbert
Хочет получше подготовиться к защите титула.
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Локоть Артеста
Ответ Аморалинни
Минус в карму Николы
Коля имеет право на отдых. Только недавно закончился победный плей-офф.
+2
-2
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