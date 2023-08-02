Джамал Мюррэй может пропустить ЧМ-2023 из-за переутомления

Теги Денвер НБА сборная Канады Джамал Мюррэй Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй в понедельник начал подготовку к ЧМ-2023 в составе сборной Канады.

Несмотря на это, участие чемпиона НБА в турнире находится под вопросом. Канадцы обеспокоены физическим состоянием игрока «Наггетс», который в прошлом сезоне вернулся после серьезной травмы колена и дошел с командой до решающей серии.

Штаб канадской сборной будет следить за состоянием Мюррэя и примет решение по его участию позже.

«Джамал вернулся после травмы, сезон растянулся для него на длительный срок. Мы должны принять правильное решение, взвесив все за и против», – заявил генменеджер канадцев Роуэн Барретт.

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