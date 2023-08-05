Влатко Чанчар травмировал колено, неудачно приземлившись на ногу после данка

Форвард « » и сборной Словении Влатко Чанчар травмировал колено левой ноги, неудачно приземлившись после данка с сопротивлением.

Эпизод произошел под занавес товарищеского матча против Греции (77:88). Чанчар покинул площадку лишь с посторонней помощью.

Обследование сразу после инцидента оставило надежду на то, что игрок избежал серьезной травмы. Окончательный диагноз станет известен после МРТ.

В подтрибунном помещении Чанчар передвигался, заметно прихрамывая.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!