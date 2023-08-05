Влатко Чанчар травмировал колено, неудачно приземлившись на ногу после данка

Теги травмы Денвер сборная Греции сборная Словении НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Влатко Чанчар Баскетбол

Форвард «Денвера» и сборной Словении Влатко Чанчар травмировал колено левой ноги, неудачно приземлившись после данка с сопротивлением.

Эпизод произошел под занавес товарищеского матча против Греции (77:88). Чанчар покинул площадку лишь с посторонней помощью.

Обследование сразу после инцидента оставило надежду на то, что игрок избежал серьезной травмы. Окончательный диагноз станет известен после МРТ.

В подтрибунном помещении Чанчар передвигался, заметно прихрамывая.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Здоровья ему и скорейшего восстановления
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Да что за...кто-то наслал проклятье/заговор на Словению? Неужели шаман-фанат Греции после того эпизода с Дончичем?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Здоровья пацану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий