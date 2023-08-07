Кейд Каннингем об отказе играть за США на ЧМ-2023: «Все еще не готов к полноценной работе после травмы»

Разыгрывающий « » объяснил, почему отклонил предложение сборной США выступить на чемпионате мира этого года.

Каннингем согласился присоединиться ко второй команде, которая помогает одному из фаворитов турнира во время подготовки.

«У сборной много переездов, график команды очень напоминает жизнь клуба НБА, тренировки и прочее. Я же хотел посвятить это лето работе над собой, подготовиться к новому сезону физически и ментально. Так что тут фактор того, что мне надо заниматься собой. Мне все еще нужно заниматься реабилитацией и стараться воздерживаться от полноценной работы на длительном отрезке. Я стараюсь придерживаться этого плана», – заявил Каннингем.

В декабре Каннингем перенес операцию по поводу стрессового перелома левой большеберцовой кости и пропустил оставшуюся часть сезона НБА.

Каннингем впечатлил во время двусторонних матчей со сборной США, когда вторая команда дважды побеждала основу.

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