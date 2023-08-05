Энтони Эдвардс о двусторонних матчах США против второго состава: «Мы выглядели плохо. Нужно побыстрее это исправить»

На второй день тренировочного сбора команда США, которая готовится к чемпионату мира-2023, провела два двусторонних матча со второй командой, составленной из молодых игроков и нескольких ветеранов.

Сборная США потерпела два поражения. Защитник «Миннесоты» подвел итоги матчей.

«Мы выглядели плохо. Нужно побыстрее это исправить, потому что чемпионат мира все ближе. Мы сделаем это.

Игра Кейда Каннингема и за вторую команду? Они были очень хороши. Я был слегка удивлен тому, насколько они были хороши», – заявил Эдвардс.

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