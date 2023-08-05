В старте сборной США в двусторонних матчах вышли Брансон, Бриджес, Ингрэм, Джонсон и Джексон

На второй день тренировочного сбора команда США, которая готовится к чемпионату мира-2023, провела два двусторонних матча со второй командой, составленной из молодых игроков и нескольких ветеранов.

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Основная команда американцев потерпела два поражения от второго состава, который помогает подопечным Стива Керра готовиться к мировому первенству.

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