В старте сборной США в двусторонних матчах вышли Брансон, Бриджес, Ингрэм, Джонсон и Джексон

Теги сборная США НБА Брэндон Ингрэм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джарен Джексон-младший Микэл Бриджес Джейлен Брансон Кэмерон Джонсон Баскетбол

На второй день тренировочного сбора команда США, которая готовится к чемпионату мира-2023, провела два двусторонних матча со второй командой, составленной из молодых игроков и нескольких ветеранов.

В старте сборной США вышли Джейлен Брансон, Микэл Бриджес, Брэндон Ингрэм, Кэм Джонсон и Джарен Джексон.

Основная команда американцев потерпела два поражения от второго состава, который помогает подопечным Стива Керра готовиться к мировому первенству.

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