В старте сборной США в двусторонних матчах вышли Брансон, Бриджес, Ингрэм, Джонсон и Джексон
На второй день тренировочного сбора команда США, которая готовится к чемпионату мира-2023, провела два двусторонних матча со второй командой, составленной из молодых игроков и нескольких ветеранов.
В старте сборной США вышли Джейлен Брансон, Микэл Бриджес, Брэндон Ингрэм, Кэм Джонсон и Джарен Джексон.
Основная команда американцев потерпела два поражения от второго состава, который помогает подопечным Стива Керра готовиться к мировому первенству.
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