«Это полезная история». Вторая команда США дважды обыграла основную на тренировочном сборе

На второй день тренировочного сбора команда США, которая готовится к чемпионату мира-2023, провела два двусторонних матча со второй командой, составленной из молодых игроков и нескольких ветеранов.

Ведомая разыгрывающим «Детройта» вторая команда выиграла оба матча.

Главный тренер сборной США Стив Керр назвал данные противостояния «освященной веками традицией американского баскетбола», упомянув знаменитую встречу 1992 года, когда Грант Хилл и Бобби Херли привели вторую команду к победе над легендарной Дрим-тим.

Он также вспомнил, как вторая команда «пришла и надрала нам задницы» перед чемпионатом мира 2019 года.

«В этом весь смысл. Хочется, чтобы талантливые ребята пришли и бросили вам вызов. И это то, что сегодня сделала вторая команда. Это полезная история», – заявил Керр.

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