Гилберт Аренас о сборной США: «Жалкий состав»

Теги сборная США НБА Гилберт Аренас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас резко высказался о составе сборной США на предстоящий чемпионат.

«Вы видели эту команду Стива Керра? Жалкий состав.

Я рад за парней, которые попали в сборную. Это круто. Круто для некоторых, которых я не знаю. Некоторые из них, вероятно, даже не выходят в стартовой пятерке в своих командах.

Иногда становится стыдно, когда настоящие звездные игроки хотят играть за сборную, а вы просто говорите: «Он не подойдет нашему стилю». Откуда вы, черт возьми, знаете, что он не подойдет вашему стилю, если не даете ему шанса? Для этого существует тренировочный лагерь. Пригласите всех, и пусть они покажут, как они впишутся», – сказал Аренас.

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1 комментарий

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Пацан хочет контракт от espn по ходу)
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