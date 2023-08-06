Гилберт Аренас о сборной США: «Жалкий состав»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас резко высказался о составе сборной США на предстоящий чемпионат.

«Вы видели эту команду Стива Керра? Жалкий состав.

Я рад за парней, которые попали в сборную. Это круто. Круто для некоторых, которых я не знаю. Некоторые из них, вероятно, даже не выходят в стартовой пятерке в своих командах.

Иногда становится стыдно, когда настоящие звездные игроки хотят играть за сборную, а вы просто говорите: «Он не подойдет нашему стилю». Откуда вы, черт возьми, знаете, что он не подойдет вашему стилю, если не даете ему шанса? Для этого существует тренировочный лагерь. Пригласите всех, и пусть они покажут, как они впишутся», – сказал Аренас.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом