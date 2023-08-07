Джарен Джексон: «Морэнт будет влиять на «Мемфис» даже во время дисквалификации»

Теги Мемфис НБА Джарен Джексон-младший Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон считает, что лидер команды Джа Морэнт сможет оказывать влияние даже во время дисквалификации.

Морэнт пропустит первые 25 матчей регулярного чемпионата за демонстрацию оружия в социальных сетях.

«Морэнт будет влиять на «Мемфис» даже во время дисквалификации. Нам просто надо разобраться в том, как это должно работать.

Мы прекрасно понимаем, что отсутствие Джа – это действительно большой пробел, который нужно заполнить. И все же отсутствие в составе не означает, что его не будет рядом. Он сделает все, чтобы помочь нам», – заявил Джарен Джексон.

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»

Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На самом деле нравится, что в Мемфисе несмотря на выходки Джа, все его поддерживают, пытаются помочь, выстраивают ему комфорт. Надеюсь мамкин гангстер исправится наконец
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Видимо будет запугивать противников лазерной указкой и водяным пистолетом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий