Джарен Джексон: «Морэнт будет влиять на «Мемфис» даже во время дисквалификации»
Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон считает, что лидер команды Джа Морэнт сможет оказывать влияние даже во время дисквалификации.
Морэнт пропустит первые 25 матчей регулярного чемпионата за демонстрацию оружия в социальных сетях.
«Морэнт будет влиять на «Мемфис» даже во время дисквалификации. Нам просто надо разобраться в том, как это должно работать.
Мы прекрасно понимаем, что отсутствие Джа – это действительно большой пробел, который нужно заполнить. И все же отсутствие в составе не означает, что его не будет рядом. Он сделает все, чтобы помочь нам», – заявил Джарен Джексон.
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