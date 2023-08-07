Джарен Джексон: «Морэнт будет влиять на «Мемфис» даже во время дисквалификации»

Форвард « » Джарен Джексон считает, что лидер команды сможет оказывать влияние даже во время дисквалификации.

Морэнт пропустит первые 25 матчей регулярного чемпионата за демонстрацию оружия в социальных сетях.

«Морэнт будет влиять на «Мемфис» даже во время дисквалификации. Нам просто надо разобраться в том, как это должно работать.

Мы прекрасно понимаем, что отсутствие Джа – это действительно большой пробел, который нужно заполнить. И все же отсутствие в составе не означает, что его не будет рядом. Он сделает все, чтобы помочь нам», – заявил .

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