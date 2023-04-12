Энтони Дэвис о серии против «Гризлис»: «Будет весело и интересно»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис уверен, что болельщиков ждет веселая и интересная серия первого раунда плей-офф против «Мемфиса».
«Хорошая команда, молодая и задиристая. Конечно, в первую очередь, это Джа Морэнт, лидер команды, и Джарен Джексон.
Есть парни, которые не будут играть, это Стивен Адамс и Брэндон Кларк, но это по-прежнему хорошая команда, и неслучайно она вышла в плей-офф.
Даже в отсутствие Джа они продолжали выигрывать матчи, так что это крутая команда. Проведем нашу обычную подготовительную работу, но это будет веселая и интересная серия», – сказал Дэвис.
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