Леброн Джеймс о «Мемфисе»: «Очень хорошая команда. Сбалансированная»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Том Иззо Диллон Брукс Джарен Джексон-младший Джа Морэнт Ксавьер Тиллман Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс представил скаутский отчет на «Мемфис», с которым калифорнийцы сыграют в первом раунде плей-офф.

«Очень хорошая команда. Сбалансированная. Тренер проделал отличную работу. Понятно, что у них есть лидер в лице Джа Морэнта. Еще один игрок Матча звезд – Джарен Джексон, который претендует на звание лучшего по игре в защите. Он здорово блокирует, но также активен в атаке. Выходящий со скамейки Тайус Джонс лидирует в НБА по соотношению передач к потерям, кажется, на протяжении последних шести лет, так что он отлично их дополняет. Десмонд Бэйн в лиге несколько лет, но играет как проверенный ветеран. У него хороший трехочковый, еще он неплох в раннем нападении. Нельзя не уважать Диллона Брукса, потому что он попадает свои броски. Ксавьер Тиллман показывает хороший баскетбол. Он отлично обучен еще с университетских времен, он работал с Томом Иззо.

К ним присоединился Люк Кеннард, который побил мой рекорд по очкам в школе. У него отличный бросок. На скамейке у них есть еще много других ребят, которых не стоит недооценивать, потому что они заставят вас заплатить за это.

Ну да, я думал о «Мемфисе» больше одной минуты», – заявил Джеймс.

 Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Dorodenko
Ответ Nocturnal
Профессор Брон🧐
Игрок, тренер, ген менеджер, теперь вот еще скаут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Ответ A. V.
В этой серии решающей будет результат второй игры
С чего вдруг?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A. V.
В этой серии решающей будет результат второй игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Дойников
Ответ sheih228
во время финала 2011 он с Уэйдом издевался над Дирком, типа тот прикидывается больным, результат все и так помнят
Молодой был, глупый
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ rigobersong
Просто Леброн в своем познании настолько преисполнился, что давно уже прошел эту игру:) Пусть дети в своей песочнице что хотят делают, он просто внимание не обращает. Совершенно другая ментальность у человека:)
Можно вспомнить молодого Лебу, который ещё не преисполнился) всегда максимум уважения к сопернику было всегда у него, будь то Детройт середины нулевых, Торонто и Индиана в десятых.
У кого то другое мнение, что Альфой нужно быть и на паркете и вне поля, как Майкл, но это уже вкусовщина.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zrkwrpyrsy
Ответ xamer 9
Никогда не слышал, чтобы Брон позволял себе неуважительные высказывания о соперниках перед матчами. Это хороший пример для Брукса и молодых из Мемфиса. Если и делать трешток, то на паркете, а не пытаться высадить самого опытного ветерана плей-офф ещё до начала серии. ждём с нетерпением начала
Брукс тупой, для лебрана и ко его слова просто лишняя мотивация.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheih228
Ответ xamer 9
Никогда не слышал, чтобы Брон позволял себе неуважительные высказывания о соперниках перед матчами. Это хороший пример для Брукса и молодых из Мемфиса. Если и делать трешток, то на паркете, а не пытаться высадить самого опытного ветерана плей-офф ещё до начала серии. ждём с нетерпением начала
во время финала 2011 он с Уэйдом издевался над Дирком, типа тот прикидывается больным, результат все и так помнят
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ Nocturnal
Профессор Брон🧐
расслабляет молодежь, на опыте действует. думаю с мемфисом зайдет подход, те любят строить альфачей из себя
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ xamer 9
Никогда не слышал, чтобы Брон позволял себе неуважительные высказывания о соперниках перед матчами. Это хороший пример для Брукса и молодых из Мемфиса. Если и делать трешток, то на паркете, а не пытаться высадить самого опытного ветерана плей-офф ещё до начала серии. ждём с нетерпением начала
Просто Леброн в своем познании настолько преисполнился, что давно уже прошел эту игру:) Пусть дети в своей песочнице что хотят делают, он просто внимание не обращает. Совершенно другая ментальность у человека:)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Здоровый Дэвис ушатает почти любую команду. Вопрос наскольео матчей хватит его здоровья))
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I LOVE SPORT
Еще Кларк сломался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Никогда не слышал, чтобы Брон позволял себе неуважительные высказывания о соперниках перед матчами. Это хороший пример для Брукса и молодых из Мемфиса. Если и делать трешток, то на паркете, а не пытаться высадить самого опытного ветерана плей-офф ещё до начала серии. ждём с нетерпением начала
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИКАНЬ
Ждём комментарий Ривза теперь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nocturnal
Профессор Брон🧐
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий