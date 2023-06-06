Джарен Джексон: «Джа Морэнт в порядке. Он мой брат, и я в любом случае встану на его сторону»
«Мистер замок»-2022/23 Джарен Джексон стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа Podcast P with Paul George.
Джексон рассказал, как относится к ситуации вокруг разыгрывающего Джа Морэнта.
«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.
НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с комиссионером Адамом Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.
«Он в порядке. Мне кажется, порой очень трудно расти в обстановке постоянного внимания к своей личности, особенно в столь юном возрасте. И ты всегда будешь совершать ошибки в процессе обучения.
Джа, наверное, самый популярный игрок в истории в своем возрасте. Людям надо понять, что он все еще мой брат. И я в любом случае встану на его сторону. И он вернется и продолжит «разносить» лигу, прыгать через всех подряд. Джа вообще MVP должен был стать в позапрошлом сезоне», – сказал Джексон.
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Что за бред неадекватный вообще? Как такое Джексону то в голову могло прийти. Или он имел ввиду возраст в плане интеллектуального развития?
В большинстве своем они малообразованы ( хотя учились в университетах) , из бедных семей, прошедшие улицы
Люди живут своей пацанской моралью, для которых понты на первом месте
И когда происходят такие примеры поведения как у Джа, то они не видят ничего страшного , все хорошо , брат ошибся
Они не понимают какой репутационный удар для лиги несут такие поступки