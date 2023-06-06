Джарен Джексон: «Джа Морэнт в порядке. Он мой брат, и я в любом случае встану на его сторону»

Теги Клипперс Мемфис НБА Пол Джордж Джарен Джексон-младший Джа Морэнт Баскетбол

«Мистер замок»-2022/23 Джарен Джексон стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа Podcast P with Paul George.

Джексон рассказал, как относится к ситуации вокруг разыгрывающего Джа Морэнта.

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с комиссионером Адамом Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

«Он в порядке. Мне кажется, порой очень трудно расти в обстановке постоянного внимания к своей личности, особенно в столь юном возрасте. И ты всегда будешь совершать ошибки в процессе обучения.

Джа, наверное, самый популярный игрок в истории в своем возрасте. Людям надо понять, что он все еще мой брат. И я в любом случае встану на его сторону. И он вернется и продолжит «разносить» лигу, прыгать через всех подряд. Джа вообще MVP должен был стать в позапрошлом сезоне», – сказал Джексон.

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7 комментариев

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Forza
Джа, наверное, самый популярный игрок в истории в своем возрасте.(c)

Что за бред неадекватный вообще? Как такое Джексону то в голову могло прийти. Или он имел ввиду возраст в плане интеллектуального развития?
+11
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+10
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melmi
Выступление подобных «друзей» лишь показывает оторванность этих ребят от реальности
В большинстве своем они малообразованы ( хотя учились в университетах) , из бедных семей, прошедшие улицы
Люди живут своей пацанской моралью, для которых понты на первом месте
И когда происходят такие примеры поведения как у Джа, то они не видят ничего страшного , все хорошо , брат ошибся
Они не понимают какой репутационный удар для лиги несут такие поступки
+5
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sboku
"Остап не ел три дня и его понесло"...
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Analjinn
Юный возраст, ох. Мальчику вообще-то 23 уже.
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dream way
Пушку в руки и вперёд на фотосессию )
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