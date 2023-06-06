Джарен Джексон: «Джа Морэнт в порядке. Он мой брат, и я в любом случае встану на его сторону»

«Мистер замок»-2022/23 стал гостем подкаста форварда « » Пола Джорджа Podcast P with Paul George.

Джексон рассказал, как относится к ситуации вокруг разыгрывающего .

«Гризлис» отстранили Морэнта 14 мая после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором участник Матча всех звезд размахивает огнестрельным оружием.

НБА отстранила разыгрывающего на 8 игр после аналогичного инцидента в марте. Морэнт весной посещал Нью-Йорк, чтобы встретиться с комиссионером Адамом Сильвером и другими официальными лицами лиги с целью обсудить данный вопрос.

«Он в порядке. Мне кажется, порой очень трудно расти в обстановке постоянного внимания к своей личности, особенно в столь юном возрасте. И ты всегда будешь совершать ошибки в процессе обучения.

Джа, наверное, самый популярный игрок в истории в своем возрасте. Людям надо понять, что он все еще мой брат. И я в любом случае встану на его сторону. И он вернется и продолжит «разносить» лигу, прыгать через всех подряд. Джа вообще MVP должен был стать в позапрошлом сезоне», – сказал Джексон.

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