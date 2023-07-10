Роб Пелинка: «Довольны восстановительным процессом Дэвиса и Леброна»
Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о состоянии лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
Джеймс по ходу прошлого сезона пропустил 13 матчей подряд из-за разрыва сухожилия правой стопы. Существовала вероятность того, что ему потребуется операция в межсезонье.
Дэвис в период с декабря по январь пропустил 20 матчей подряд из-за стрессовой реакции в правой стопе.
«Мы довольны тем, как проходит межсезонье и восстановительный процесс Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса.
Информация, которую мы получали по обеим травмам, по возможности преодоления игроками последствий, была позитивной», – заявил Пелинка.
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