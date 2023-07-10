Роб Пелинка: «Довольны восстановительным процессом Дэвиса и Леброна»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о состоянии лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Джеймс по ходу прошлого сезона пропустил 13 матчей подряд из-за разрыва сухожилия правой стопы. Существовала вероятность того, что ему потребуется операция в межсезонье.

Дэвис в период с декабря по январь пропустил 20 матчей подряд из-за стрессовой реакции в правой стопе.

«Мы довольны тем, как проходит межсезонье и восстановительный процесс Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса.

Информация, которую мы получали по обеим травмам, по возможности преодоления игроками последствий, была позитивной», – заявил Пелинка.

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3 комментария

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Грэг Форстер
здоровые на 100% и в оптималке эти две парниши порвут этих среднегорцев как тузик тгяпку
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Грэг Форстер
Ответ Грэг Форстер
здоровые на 100% и в оптималке эти две парниши порвут этих среднегорцев как тузик тгяпку
1/4 хамеса и 1/2 девиза едва не затащили этих напыщенных гусей
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betwriver
Ответ Грэг Форстер
здоровые на 100% и в оптималке эти две парниши порвут этих среднегорцев как тузик тгяпку
Если бы то, то они бы ого-го...Вспоминаем, что никто не молодеет. И история не терпит сослагательного наклонения. А по факту - конкуренция в каждом матче - но свип в финале конфы. Результат - на табло. Который не изменить.
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